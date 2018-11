"Varkensboeren in overlevingsmodus"

Zo’n 13 landen, onder wie China en Zuid-Korea, hebben de invoer van varkensvlees gedeeltelijk opgeschort. Ze doen dat omdat in de provincie Luxemburg Afrikaanse varkenspest is vastgesteld bij twee wilde everzwijnen.

Gewone varkens en biggen blijven gevrijwaard, maar toch komt de hele varkensketen onder druk te staan. Er is nochtans niets mis met het Vlaamse varkensvlees. “Onze varkens raken moeilijker in het slachthuis en de prijzen gaan naar beneden,” zegt varkensboer Bart Vergote uit Zedelgem. Volgens het ABS zijn de boeren momenteel in overlevingsmodus.