Varkensboeren krijgen steun van Vlaamse regering

Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering twee maatregelen goedgekeurd om varkenshouders te beschermen. Zo komt er een tussenkomst in het jaarlijkse abonnement 2021 voor de ophaling en de verwerking van dierlijk restmateriaal en kadavers door Rendac. Concreet zal Vlaanderen drie kwart van het abonnement betalen. Vlaanderen telt daar 3,5 miljoen euro voor neer. De betalingen zullen voor midden december gebeuren.

Daarnaast kunnen bijna 1000 varkenshouders rekenen op een tegemoetkoming voor duurzame investeringen die ze gedaan hebben. Zoals bekend maakt de varkenssector moeilijke tijden door met hoge voederprijzen en lage verkoopsprijzen. Afhankelijk of de netto-investering in dat duurzaam stalconcept lager of hoger lag dan 100.000 euro, kunnen ze rekenen op een bedrag van maximaal 5000 of 2500 euro.

Jonge landbouwers die recent een bedrijf overnamen kunnen ook rekenen op een gedeeltelijke liquiditeitsbescherming. Hiervoor is in totaal ruim 5,7 miljoen euro voorzien.