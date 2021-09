Varkensboeren blijven werken met verlies

Varkenshouders werken met verlies. Per varken maken er vijfentwintig tot dertig euro verlies. Oorzaak is ondermeer de prijs van het veevoeder dat fors gestegen is, terwijl die de prijs die de boeren krijgen per kilo niet stijgt.

Komt daarbij dat exporteren naar China nog altijd niet kan. Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere uit Roeselare zal het probleem aankaarten bij de Europese Commissie.

Werken met verlies

Boeren klagen altijd, hoor je wel eens zeggen, maar onze varkenshouders zitten op vandaag serieus in de problemen. Ze werken met verlies.

Bart Vergote (Varkenshouder - Algemeen Boerensyndicaat): "Wij ontvangen voor een verkocht varken 120 tot 125 euro per varken. maar wanneer je de kost bekijkt, vooral de voederprijs, die is gestegen met 15 tot euro. Om een varken te produceren kost dat 140 tot 150 euro kost, afhankelijk van de grootte van je bedrijf. Dus dat zorgt voor een serieus verlies is voor elk bedrijf."

"Chinezen zorgen voor bloedbad"

En ook de geblokkeerde exportmarkten omwille van de Afrikaanse varkenspest, spelen de boeren parten.

Tom Vandenkendelaere (Europees parlementslid - CD&V): "Na de ontdekking van de Afrikaanse pest in Luxemburg zijn er dertig landen die hun markt gesloten hebben voor onze varkens. Ondertussen zijn er 14 landen die hun marktheropenen, dat is het goede nieuws. maar het grote knelpunt blijft China. Ik kan met niet van de indruk ontdoen dat er protectionisme mee gemoeid is. Ook onder het mom van covid maar het zorgt voor een bloedbad op onze vleesmarkt. "

"De Chinese markt is een belangrijke markt," zegt varkenshouder Bart.

"Dat is net de meerwaarde van het varken. We spreken soms van het vijfde kwartier. Dat zijn de poten en de oren. Dat brengt de meerprijs van het varkens omhoog waardoor we uit de kosten kunnen raken."

"Overleg nodig met Chinezen"

Twee derde van onze varkensproductie is bestemd voor de export, zestig procent daarvan voor China. Nu die markt weggevallen is, is er een overaanbod op de Europese markt en is de prijs ingestort. Europa kan helpen.

"Ik wil dat die Europese commissarissen binnenkort overleggen met Chinese partners," besluit Tom Vandenkendelaere.