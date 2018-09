Vanthourenhout derde in Iowa

In de Wereldbekercross van Iowa was het opnieuw Toon Aerts die voor Wout van Aert eindigde. Wingenaar Michael Vanthourenhout finishte als derde.

In Waterloo moest Vanthourenhout nog opgeven, maar in het Amerikaanse Iowa zette de Wingenaar een sterke prestatie neer. Aerts en van Aert streden voor de eerste twee plaatsen, terwijl Vanthourenhout samen met Quinten Hermans voor plek drie reed. Vanthourenhout versnelde, maar Hermans klampte aan. Bij een tweede demarrage kraakte Hermans toch en kon Vanthourenhout verdiend als derde over de streep rijden.