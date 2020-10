Vannacht laatste keer switchen naar wintertijd?

In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we in België opnieuw met de tijd. Om 3.00 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden op wintertijd.

De zomer- en de wintertijd worden in België sinds 1977 toegepast. Het voornaamste doel ervan was energiebesparing: men kan langer van het daglicht genieten. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme. Maar het einde van het gepruts met de horloges komt stilaan in zicht.

Laatste switch?

Op voorstel van de Europese Commissie besliste het Europees Parlement in maart vorig jaar om de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd in 2021 af te schaffen. Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die de permanente wintertijd verkiezen, zouden dan in oktober van dat jaar een laatste keer de klok een uur terugdraaien.

Zomer- of wintertijd

De nieuwe federale regering moet nog een beslissing nemen of ons land permanent op winter- of zomertijd overgaat. Uit een bevraging van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister vorig jaar blijkt dat het grootste deel van de Belgen (83 procent) voorstander is van het afschaffen van de zomer-/wintertijd. Als ze moeten kiezen, is er een lichte voorkeur voor de wintertijd (50 procent) tegenover de zomertijd (45 procent).