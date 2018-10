Vanmoerkerke renoveert kamers Thermae Palace

De familie Vanmoerkerke investeert een half miljoen euro in het hotel Thermae Palace in Oostende.

Er is nog altijd niet beslist wie de nieuwe eigenaar van het hotel wordt, maar daar willen de huidige uitbaters niet op wachten. Het hotel moet dringend gerenoveerd worden. 60 kamers krijgen nu een grondige opknapbeurt. Vijf jaar geleden nam de familie Vanmoerkerke de uitbating van het hotel over. Toen werden de lobby, de feestzalen en het restaurant grondig vernieuwd. Ondertussen is er nog steeds niet beslist wie de eigenaar wordt van Thermae Palace. Een adviescommissie zou de groep Willemen naar voren geschoven hebben, maar het is de Vlaamse regering en de stad die moeten beslissen.

