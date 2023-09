Vangheluwe: "Mijn brief aan de paus is vertrokken"

Bisschop Johan Bonny heeft vanmiddag meer uitleg gegeven rond de schorsing van Roger Vangheluwe. Vangheluwe heeft hem gemaild: "Mijn brief aan de paus is vertrokken. Meer kan ik nu niet schrijven."

Afgelopen week reisde Bonny samen met zijn collega Koen Vanhoutte, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel, naar het Franse Solesmes om aan Vangheluwe te vragen om zijn titel van bisschop en priester op te geven. Hij gaf Vangheluwe toen naar eigen zeggen "enkele dagen" bedenktijd. Gisteravond stuurde Bonny nog een mail om 19 uur. Nog geen uur later mailde Vangheluwe terug: "De brief aan de paus was al vertrokken wanneer ik uw mail ontving. Meer kan ik nu niet zeggen."

"Wat hij heeft geschreven, weet ik niet," zegt Bonny. "Wij hopen dat hij de juiste vraag heeft gesteld." Bonny geeft wel toe dat hij aarzeling voelde, toen hij Vangheluwe enkele dagen geleden vroeg om de juiste stappen te zetten. Hij zei niet ja, maar ook niet nee. Mogelijk staat in de brief dus niet de expliciete vraag om de titel van bisschop te worden ontnomen, maar wel dat Vangheluwe een beslissing van de paus in die richting zou aanvaarden. "De paus kan zo'n beslissing nemen", stelt Bonny. "De paus kan een beslissing die hij destijds nam (de benoeming, red.) weer wijzigen, als er nieuwe elementen zijn. De reeks "Godvergeten" en de impact daarvan op de samenleving, de slachtoffers en de kerk lijkt ons zo'n nieuw element te zijn."

"We gaan hoe dan ook aan Rome vragen om de brief van Vangheluwe niet lang te laten liggen. De zaak moet snel behandeld worden. Wat het ook wordt, ik vermoed dat hij sowieso in de abdij zal willen blijven. Het is ook niet evident om een andere oplossing te bedenken." Een tussenweg ziet Bonny niet meer.

"Hij worstelt met de zin van het leven"

Gevraagd naar de toestand van Vangheluwe, antwoordt Bonny: “Vangheluwe heeft het nieuws van de voorbije weken kunnen volgen. Hij leest de krant en is niet dement of dementerend. Hij is wel een gebroken mens. Zijn leven is abrupt afgebroken als gevolg van daden die hij zelf heeft gesteld. Hij weet dat er niemand in België hem nog moet hebben. Hij worstelt dan ook met de zin van zijn leven. Waarom ben ik er nog, vraagt hij zich af. Waarmee ik niet wil zeggen dat het verhaal van de slachtoffers minder erg is, integendeel. Dat is nog van een ander kaliber.”