Vanderjeugd schenkt derde plaats Open VLD aan Van Volcem

Van 3 naar 4 zetels?

Open VLD heeft de ambitie om 4 zetels in het Vlaams parlement te behalen. Momenteel heeft de partij er nog 3, maar Francesco Vanderjeugd wil nu naar eigen zeggen de strijd aangaan voor een vierde zetel.

Gisteren was er controverse over de plaats van Vlaams parlementslid en schepen in Brugge Mercedes Van Volcem. Zij kreeg van de partij een lijstduwersplaats voor de Kamer aangeboden, maar had gerekend op de tweede plaats. Die tweede plaats gaat naar wit konijn Kathleen Verhelst, die haar strepen verdiende in de ondernemerswereld.

Van Volcem reageert nu opgelucht en bedankt de partijleden, maar toch vooral Francesco Vanderjeugd.