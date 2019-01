Vanderjeugd neemt het op voor varkenshouders

Burgemeester Francesco Vanderjeugd uit Staden, die ook Vlaams parlementslid is, roept via Facebook op om onze varkenshouders te steunen.

Zoals bekend zitten de varkensboeren al langer met de handen in het haar en daalde de prijs voor hun product tot onder het aanvaardbare niveau. Nu worden ze geplaagd door de Afrikaanse varkenspest die verspreid wordt via everzwijnen. En dat heeft de vleesprijzen helemaal doen kelderen. Volgens hem is er sprake van een dubbele agenda. Hij spoort politici zoals landbouwminister Ducarme en Joke Schauvliege aan om financiële, maar ook gezinsdrama's te voorkomen.

"Kom op straat"

Aan de boeren zelf vraagt Vanderjeugd zich te organiseren en de straat op te komen.

Bekijk hier zijn integraal betoog op facebook: