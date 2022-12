Ingrid Vandepitte heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Zonnebeke. De wissel was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen afgesproken.

Vandepitte die nu eerste schepen is, neemt vanaf 1 januari het burgemeesterambt op. Ze neemt de sjerp over van huidig burgemeester Dirk Sioen. Die laatste blijft wel schepen. Maar de nieuwe burgemeester belooft: veel zal er niet veranderen in Zonnebeke.