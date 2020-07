Vandenkendelaere wordt CEO van Belgapom

Hij neemt de fakkel op 1 januari over van Romain Cools. Tom Vandenkendelaere zal ook als directeur fungeren van FVPhouse, de dienstenkoepel van de federaties uit de handel in en verwerking van aardappelen, groenten en fruit. Vandenkendelaere was jarenlang Europees Parlementslid voor de CD&V. Nu is hij interim-schepen in Roeselare, ter vervanging van Minister Nathalie Muylle. Hij is ook actief als zelfstandig adviseur voor Europees landbouwbeleid.

Vertrouwd met aardappelsector

Tom Vandenkendelaere was in het Europees Parlement actief in de commissies Landbouw, Economische en Monetaire Zaken en Tewerkstelling en Sociale Zaken. Zo maakte hij uitgebreid kennis met de Belgische aardappelsector toen hij de handelsconflicten rond de export van Belgische diepvriesaardappelen opvolgde. Ook in de hervorming van het Europese landbouwbeleid en voor het Brexit-vraagstuk volgde hij de aardappelsector nauw op.