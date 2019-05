Vandenkendelaere verlaat Europa: "straks trots gemeenteraadslid"

Onze provincie heeft straks maar één vertegenwoordiger meer in het Europees parlement: Geert Bourgeois van N-VA. Tom Vandenkendelaere uit Roeselare verdwijnt straks uit het halfrond in Straatsburg.

Eén dag na de Europese verkiezingen was hij vandaag alweer aan de slag in z’n kantoor, niet ver van de Roeselaarse Markt. Vandenkendelaere kwam eind 2004 in het Europese parlement als opvolger, toen Marianne Thijssen Eurocommissaris werd. Nu stond hij weer eerste opvolger met de afspraak dat als Thijssen verkozen raakte, hij haar weer zou opvolgen. Maar dat lukte niet. Hij haalde wel ruim 34.000 voorkeurstemmen.

"Trots gemeenteraadslid"

“M’n vrouw verwacht een tweede kindje en dat is nu het belangrijkste. Ik moet zorgen dat ik meer thuis ben. De afgelopen weken was dat niet het geval,” zegt Vandenkendelaere. “Wat mijn politieke toekomst brengt? Ik ben een trots gemeenteraadslid in Roeselare. Daar kan ik al m’n aandacht aan geven. In januari 2021 word ik schepen. Dan zien we wat de toekomst brengt.