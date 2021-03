Vandenbroucke: "Heropening terrassen niet aan de orde"

De evolutie van de coronacijfers verontrust Vandenbroucke. Er is een sterke circulatie van het virus, het aantal ziekenhuisopnames neemt sterk toe en de afdelingen intensieve zorgen beginnen opnieuw erg vol te lopen. Er liggen opnieuw meer dan 500 mensen met COVID op die afdelingen. Eerder had de N-VA voorgesteld om in de paasvakantie de terrassen te heropenen. "Men vergist zich van discussie. Het is misschien sympathiek te discussiëren over versoepelingen, maar het is mensen een rad voor de ogen draaien", zegt Vandenbroucke. Hij roept ook iedereen op van thuis uit te werken, tenzij het niet anders kan. "Als we na de paasvakantie de scholen willen heropenen, dan zullen we veel voorzichtiger moeten zijn dan vandaag het geval is."

Lees ook: