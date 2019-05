Vanden Bussche veroordeeld tot 25 jaar voor gruwelijke moord in Kortrijk

Het openbaar ministerie had 23 jaar opsluiting gevorderd, de verdediging stelde vijf jaar voorwaardelijk voor.

Hart uit lichaam

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei 2017 ging Luc Vanden Bussche zelf naar het politiebureau. Spontaan vertelde hij dat hij zijn vriendin op een gruwelijke wijze had omgebracht. Op haar appartement in Kortrijk troffen de speurders inderdaad het ernstig verminkte lichaam van Alia Belromari aan. Vanden Bussche had zijn vriendin gewurgd met de riem van haar kamerjas, waarna hij de buik en de borst van de stervende vrouw opensneed. De beschuldigde haalde zelfs haar hart uit haar lichaam.

Op zijn proces vertelde de beschuldigde dat het slachtoffer tientallen keren gevraagd had om haar te vermoorden. Belromari zou hem die avond ook verboden hebben om nog contact te houden met zijn minderjarige dochter.

Briefje met scenario

De verdediging pleitte dat de beschuldigde de feiten in een opwelling pleegde. De jury oordeelde echter dat Vanden Bussche wel degelijk met voorbedachten rade handelde, door bewust te wachten tot Belromari versuft was door de alcohol en de medicatie. Bovendien overhandigde hij aan de politie een briefje met het scenario van zijn daden.

In het arrest werd uiteraard gewezen op de ernst van de feiten. "Er is enerzijds de vaststelling dat het opzettelijk doden van een weerloos en totaal onschuldig medemens een zeer zware misdaad is die de maatschappij ten zeerste schokt en een zware straf verdient." Het hof en de jury oordeelden dat de verminking van een hallucinante gruwelijkheid getuigde.

Tijdens de debatten over de strafmaat suggereerde meester Hans Beerlandt voor zijn cliënt vijf jaar opsluiting, deels gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging opperde zelfs zeven verzachtende omstandigheden. De rechters en de juryleden hielden uiteindelijk enkel rekening met het blanco strafblad van de zestiger en zijn zeer goede arbeidsverleden. "Die twee laatste omstandigheden moeten als verzachtende omstandigheden aanvaard worden", volgden ze het standpunt van de openbaar aanklager.

Vanden Bussche kreeg dus zelfs twee jaar meer dan de vordering van het OM. "Ik spoor u aan om met moed en gelatenheid uw straf te ondergaan", sprak voorzitter Boudewijn Desmet hem toe. De ervaren assisenvoorzitter spoorde de veroordeelde aan om zich te bezinnen over de gepleegde feiten en zijn leven te verbeteren.

