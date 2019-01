Vanden Bussche legt eed af, nog ééntje te gaan

Dat kon niet eerder, want de burgemeester was met vakantie in het buitenland. De 68-jarige politicus (Open Vld) is al sinds 1995 burgervader van zijn gemeente en gaat nu dus voor een nieuwe ambtstermijn. Al kreeg hij bij de verkiezingen in oktober met zijn Lijst Burgemeester rake klappen. Hij kon een nieuwe nipte meerderheid vormen met de sp.a. N-VA, zijn vorige coalitiepartner, zit nu op de oppositiebanken.

Nu Marc Vanden Bussche zijn eed heeft afgelegd, zijn bijna alle 64 West-Vlaamse burgemeesters de revue gepasseerd bij gouverneur Decaluwé. Met uitzondering van Daphné Dumery van Blankenberge (N-VA). Zij

wil pas haar eed bij de provinciegouverneur afleggen als de gemeenteraad geïnstalleerd is. Ze doet dat omwille van persoonlijke redenen, zegt ze zelf.