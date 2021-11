Vandemoortele decor voor grote brandweeroefening

Veel bedrijvigheid op de sites van Vandemoortele en Cargill langs de Zuidkaai in Izegem deze voormiddag. Brandweerzone Midwest hield er een grootschalige brandweeroefening waaraan zo’n 120 brandweermannen en 50 brandweerwagens deelnamen. De 17 posten van de hulpverleningszone oefenden er op verschillende situaties zoals een grote brand, een redding uit een silo, een duikinterventie in het kanaal, een ongeval met gevaarlijke stoffen en de bevrijding van een gekneld persoon. Bedoeling is om de coördinatie, samenwerking en teamgeest binnen de brandweerzone helemaal op punt te zetten.

Evaluatie interne veiligheidsprocedures

De brandweer houdt elk jaar zo’n oefening en moet daarvoor rekenen op een groot bedrijf in de buurt. “Het is enerzijds een last voor dat bedrijf, maar anderzijds is het voor hen ook een uitgelezen kans om hun interne veiligheidsprocedures te evalueren”, besluit zonecommandant Christian Gryspeert.