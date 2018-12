Vande Lanotte praat voor het eerst over zijn 'stap opzij'

Uittredend burgemeester Johan Vande Lanotte geeft voor het eerst uitleg waarom hij in januari niet zal zetelen in de Oostendse gemeenteraad.

“Als ik in de gemeenteraad zou zetelen en ik zou een tussenkomst doen of kritiek geven, zal dat persoonlijk geïnterpreteerd worden. Men zal zeggen: hij is gefrustreerd, rancuneus, hij wou zelf burgemeester zijn. Dan gaat de inhoud van je interpellatie verloren. Dat zou de oppositie verzwakken. Zelf in de gemeenteraad zitten zou een verkeerde keuze zijn.”

Toch zal zijn ervaring als stadsbestuurder niet meteen verloren gaan. Hij wil zeker in de eerste zes maanden de Sp.a-Stadslijst-oppositie volop ondersteunen. “Ik laat Oostende helemaal niet los. Ik ga de gemeentepolitiek hier niet zomaar laten vallen. Maar ik beleef ze niet meer vanop de eerste rij."

Dat de Stadslijst in de oppositie terecht komt, vindt Vande Lanotte niet fijn en het nieuwe coalitieakkoord noemt hij een gemiste kans, zeker voor Groen. Toch kijkt hij heel tevreden terug op wat hij in 27 jaar tijd in Oostende heeft gerealiseerd. Vande Lanotte heeft de jongste drie jaar minstens 80 uur per week gewerkt als burgemeester en hij is overtuigd dat er goed werk geleverd is. “We hebben hier veel veranderd en zeker ook de laatste drie jaar als burgemeester heb ik heel wat op de rails gezet. De komende drie jaar worden nog veel zaken gerealiseerd. Ik heb het beste proberen te geven. En dat maakt het nog steeds positief voor mij.”