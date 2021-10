Vande Lanotte: "macht gebruiken was mijn plicht"

Na 30 jaar in de politieke machine, eerst in 1988 als kabinetchef van Tobback, dan als federaal topminister en uiteindelijk tot in 2018 als burgemeester in Oostende, is Vande Lanotte nu advocaat in een kantoor in Gent. Hij heeft het erg druk, maar toch vond hij de tijd om een boek te schrijven. "Enkele vrienden van mij vonden dat ik toch eens moest vertellen hoe het is geweest. Ik vond het een goede manier om eens over macht te schrijven. En over hoe je macht verkrijgt en ermee omgaat."

Imagoschade

De ex-politicus Vande Lanotte steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn macht heeft gebruikt. "Het was mijn plicht", beweert hij. Het imago van Vande Lanotte raakte besmeurd door het boek "De Keizer van Oostende", waarin hem keizerlijke almacht wordt verweten. "Rechtzetten heb ik niet gedaan. Ik heb in mijn boek wel even aandacht voor de geruchten en verhalen die over mij de ronde doen. Dat heeft mij geschaad, ja. Maar ik heb me daardoor nooit of te nimmer meer terughoudend opgesteld. Ik ben nooit gestopt met te doen wat ik dacht goed te doen. Dat was lastig, maar als je niet tegen de hitte kunt, moet je niet in de keuken staan."

Vandaag de dag bijt de ex-politicus zich vast in mensenrechten en het Turkije-tribunaal. Hij wil het Erdogan-regime voor het internationaal strafhof in Den Haag brengen.