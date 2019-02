Vande Lanotte duwt West-Vlaamse Kamerlijst

Begin 2017 nam de gewezen partijvoorzitter afscheid van de nationale politiek en sinds januari is hij ook geen burgemeester meer van Oostende. Bij de vorige Kamerverkiezingen hadden de socialisten drie zetels in West-Vlaanderen. "Het zal niet zo simpel zijn om die te houden, zeker niet met de huidige peiling", beseft Vande Lanotte. Niettemin bestaat er een kans dat hij verkozen raakt. "Op dat moment zullen we iets regelen met de eerste opvolger. Ik zal niet of niet lang zetelen. Ik doe dit vooral om de partij te steunen, maar ik doe dat met veel enthousiasme". Vande Lanotte wil wel een rol spelen bij eventuele onderhandelingen. "Ik heb enige ervaring en ik kan mijn rol spelen bij onderhandelingen, maar daarna is het aan de jonge gasten. Ik doe vooral mee in functie van hen".