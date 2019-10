Vande Lanotte aan de slag op advocatenkantoor

Vande Lanotte gaat werken op het vlak van mensenrechten en grondwettelijk recht, en om zijn ervaring als onderhandelaar te gebruiken in het sport- en ondernemingsrecht. "Als Club Brugge het kan om Simon Mignolet te transferen, als Real Madrid erin slaagt om Eden Hazard te hebben: dan dacht ik waarom zouden wij als advocatenkantoor het niet kunnen bekomen dat Vande Lanotte één van ons wordt."

Vertraging door formatie

"De eerste ontmoeting met het kantoor was gepland de dag dat ik aan de koning toezegde om informateur te zijn. Door de traagheid van de formatie hebben we mijn start een beetje moeten uitstellen", zegt Vande Lanotte. "De politiek heb ik eind 2018 vaarwel gezegd en als professor ga ik volgend jaar met pensioen. Ik heb besloten om nog een jaar of zes te werken, en ik kijk ernaar uit om het team van het kantoor, met veel jonge en talentvolle mensen, te challengen."

"Dat is echt toevallig dat Vande Lanotte nu als gewezen spa politicus bij ons komt werken," zegt Vansteenbrugge. "’t Gaat om zijn kennis rond mensenrechten."