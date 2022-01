Vandalisme op begraafplaats Wevelgem: ‘Wie haalt daar nu plezier uit? Dit doet pijn’

Op het kerkhof van Wevelgem in de Moorselestraat is vandalisme gepleegd, en da’s niet voor het eerst. De feiten speelden zich vermoedelijk afgelopen nacht af.

Dit keer ging het vooral om kapotgemaakte sierstukken en lantaarntjes. Ook bloemen zijn in het rond gegooid. Wie achter het vandalisme zit, is nog niet duidelijk.

'Schandalig en respectloos'

Het was Kurt Touquet, vader van de overleden wielrenner Joren Touquet, die het vandalisme vanmorgen vroeg vaststelde. Hij probeert elke dag het graf van z’n zoon te bezoeken. Kurt plaatste de foto’s op sociale media. ‘Schandalig en respectloos’, noemt hij het. ‘Wie haalt daar nu plezier uit? Het doet echt pijn om daarmee geconfronteerd te worden. Dit is onbegrijpelijk.’ Kurt deed aangifte bij de gemeente en bij de politie. (Lees verder onder de foto)

Mobiele camera’s

Bevoegd schepen Kevin Defieuw (CD&V) erkent het probleem en kondigt maatregelen aan. ‘Er worden geregeld zaken gestolen op het kerkhof, maar dit gaat natuurlijk een stuk verder. We moeten er alles aan doen om vandalisme te voorkomen. Daarom komen er binnenkort twee mobiele camera’s die we gaan inzetten op de begraafplaatsen van Wevelgem, Gullegem en Moorsele. Die camera’s zijn een tijdje geleden al besteld. We werken daarvoor samen met de politie en met afvalintercommunale MIROM, zij beschikken over de technische know-how.’ Er liep eerder ook al een proefproject met mobiele camera's.

Volgens Defieuw is het daarnaast ook belangrijk om onregelmatigheden op het kerkhof te blijven melden. Dat kan ondermeer via wevelgem.be/respectvollebegraafplaatsen. Op de website vind je ook tips om vandalisme zoveel mogelijk te vermijden.