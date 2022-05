Vandalen stichten brand in basisschool Dadizele

Zaterdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een aangestoken brand in de nieuwbouw van basisschool 't Brugske in Dadizele. Het vuur was snel geblust. "We zijn op zoek naar de daders", weet Glenn Verdru van politie Arro Ieper.

Het was een buurman van de basisschool die zaterdagavond omstreeks 20.30 uur rook opmerkte vanuit de nieuwbouw aan basisschool 't Brugske in het centrum van Dadizele. Hij verwittigde de brandweer, die snel ter plaatse was om het vuur te blussen.

In één van de lokalen was brand gesticht, waardoor ook isolatiemateriaal vuur had gevat. "Het brandje was het werk van vandalen", aldus Glenn Verdru, woordvoerder van politie Arro Ieper. "Wij zijn ter plaatse gegaan om de nodige vaststellingen te doen, en zoeken momenteel naar de daders."