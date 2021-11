Vandalen stelen deurbellen in Brugge

In Brugge hebben een of meerdere vandalen belletjetrek wel heel letterlijk genomen. Enkele buurtbewoners van de wijk Sint-Jozef moeten het al een paar dagen zonder deurbel doen.

Het is een opvallende vorm van vandalisme. Een onbekende heeft de deurbellen van de muur getrokken. Wat hiervan de bedoeling is, is voorlopig onduidelijk. De buurtbewoners staan voor een raadsel. Tine Bourgenjon: "Een paar nachten geleden zijn bij veel mensen de deurbellen gestolen. Dat moet op een nacht gebeurd zijn, overal in Sint-Jozef, maar ook in Koolkerke. Dus niet leuk hé voor de mensen die opstaan en dat zien."

Hoeveel deurbellen er precies weg of stuk zijn, is nog onduidelijk. De politie roept op om online of telefonisch een aangifte te doen.