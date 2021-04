Vandalen spuiten slogan op wegwijzer vaccinatiecentrum

Vandalen hebben een opvallende graffitiboodschap gespoten in De Haan. Op een wegwijzer naar het vaccinatiecentrum staat te lezen: “Lotto met uw leven”.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Het vandalisme houdt niet op. Dit vind ik bijzonder triest.”

In de coronaperiode werden ook al tientallen bordjes vernield, bordjes die mensen aanmoedigen om onder andere afstand te houden. De gemeente plaatste in het kader van COVID-19 ook extra mobiele toiletten op plaatsen waar anders geen sanitair aanwezig is. Een mobiele unit werd omvergeduwd, en vanbinnen volledig besmeurd met uitwerpselen.

Ook in Oostende werden eerder al opvallende graffitiboodschappen gespoten op gebouwen. "50 doden na vaccin," was één van de slogans.

