Afgelopen weekend hebben onbekenden een tiental wagens bekrast in Zandvoorde bij Oostende. Twee mensen dienden klacht in bij de politie.

Wanneer Gregorey Dugardein dit weekend met de auto wil vertrekken, merkt hij een kras op die over de hele lengte van de auto doorloopt. "Ik vond dat bizar. Ik heb dan een oproep gelanceerd in de groep van Zandvoorde met de vraag of er nog mensen waren met krassen in de wagen." Wanneer blijkt dat hij niet het enige slachtoffer is, stapt hij naar de politie. Die maakte een proces-verbaal op tegen onbekenden. Vorige week werd in dezelfde buurt al een autoband lek geprikt.