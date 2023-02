Vandalen beschadigen doelpalen en grasmat Club Brugge

Er is vannacht ingebroken in het Jan Breydelstadion in Brugge. Vanmiddag speelt Club Brugge er thuis tegen KAA Gent. De nacht voor de topper hebben vandalen er onder andere graffiti gespoten op een muur binnen het stadion.

De Slag om Vlaanderen is traditioneel altijd een beladen wedstrijd. Vandalen hebben een muur in het Jan Breydelstadion beklad met graffiti met de tekst 'Fuck Bruges'. Daarnaast werden de doelpalen in het blauw beklad en ook de grasmat is beschadigd. Er werd op het midden van het veld graffiti aangebracht waar '9K' te zien is, ofwel 9000. De postcode van de stad Gent.

De wedstrijd gaat van start om 13u30, bij Club zijn ze druk bezig om de schade te herstellen. Zo werden de doelpalen al afgewassen en de graffiti met zwart overschilderd.

De politie van de stad Brugge en ook Club Brugge zelf bevestigen het voorval.