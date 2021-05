Vandaag start proces over moord Sofie Muylle

Voor het hof van assisen in Brugge start vanmorgen het proces tegen Alexandru C. De Roemeen staat terecht voor de moord op Sofie Muylle (27). Al ontkent hij nog altijd dat hij haar doodde op het strand in Knokke-Heist, in januari 2017.

Een wandelaar vond Sofie Muylle begin 2017 onder een staketsel op het strand van Knokke. Uit de eerste vaststellingen bleek dat ze in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Enkele uren eerder had haar vriend al aan de politie laten weten dat ze tijdens een avondje uit plots verdwenen was. (lees verder onder de foto)

Op camerabeelden was te zien hoe een man met een opvallende blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. In dat kader werd Alexandru C in de zomer in zijn thuisland opgepakt. Verder onderzoek wees uit dat zijn DNA overeenstemde met het DNA-materiaal op het slachtoffer. Het ging onder andere om spermavlekken op haar kledij.

Onderkoeling

C blijft tot vandaag volhouden dat hij Sofie Muylle niet doodde. Hij gaf wel toe dat hij haar lichaam onder het staketsel sleepte en daar seks met haar had. Op zijn gsm stonden ook foto's van haar lichaam. Volgens de wetsdokter verloor ze haar bewustzijn door smoring en stierf ze uiteindelijk in de vrieskou door een hartstilstand. Op vraag van de verdediging werd tijdens het onderzoek een uitgebreid college van deskundigen aangesteld. Zij kwamen tot de conclusie dat de smoring op zich niet dodelijk was. Sofie Muylle is waarschijnlijk door onderkoeling om het leven gekomen. (lees verder onder de video)