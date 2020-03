Vandaag is het Internationale Vrouwendag

Jaarlijks wordt Internationale Vrouwendag op 8 maart gevierd. Met het thema van dit jaar "Each for Equal" wordt iedereen aangemoedigd zijn steentje bij te dragen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar waar komt deze gedenkdag vandaan?

De Verenigde Naties vierden voor het eerst Internationale Vrouwendag tijden het "Internationale Vrouwenjaar" van 1975. In 1977 besliste de organisatie dat 8 maart wereldwijd als officiële Internationale Vrouwendag zou gelden. Daar is echter heel wat aan vooraf gegaan. Begin jaren 1900 ontstond steeds luider protest onder vrouwen in geïndustrialiseerde landen die kortere werkuren, betere lonen en stemrecht eisten. De idee voor een internationale vrouwendag zou van een vrouw genaamd Clara Zetkin komen, die het voorstelde op een conferentie in Kopenhagen in 1910, zonder een specifieke datum te noemen. De honderd aanwezige vrouwen uit 17 landen gingen daarmee meteen akkoord en aldus geschiedde. Vanaf 1911 werd in Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland voor het eerst Internationale Vrouwendag gevierd. De datum 8 maart werd uiteindelijk gekozen na enkele discussies nadat Russische vrouwen in 1913 massaal op straat waren gekomen voor vrede op de laatste zondag van februari.

Gendergelijkheid wordt tegenwoordig gezien als een belangrijke maatstaf van vooruitgang. Volgens het Global Gender Gap Report 2020 van het World Economic Forum heeft West-Europa reeds de grootste stappen gezet in de richting van gelijkheid, met een gelijkheidspercentage van 76,7 procent, op de voet gevolgd door Noord-Amerika met 72,9 procent. Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de hekkensluiters, met een gendergelijkheid tussen 60,5 procent en 66,1 procent. Toch staat een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog heel wat in de weg. Volgens het Forum zouden we slechts binnen 99,5 jaar gendergelijkheid op wereldniveau bereiken.

Dit jaar belicht de campagne van Internationale Vrouwendag zes thema's. Zo wil het vrouwen in technologie steunen, vrouwelijke atleten aanmoedigen, inclusieve werkplekken creëren, vrouwelijke kostwinners ondersteunen, gezondheidsvoorlichting voorzien en de zichtbaarheid van vrouwelijke creatievelingen vergroten. Het thema van dit jaar "Each for Equal" gaat uit van "collectief individualisme", waarbij een enkele actie, conversatie of een gedragshouding een impact kan hebben op de samenleving. Zo wordt iedereen aangespoord zich in te zetten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.