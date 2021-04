Vandaag flitsmarathon: ook in jouw buurt controles?

Dit is al de veertiende flitsmarathon. Bedoeling is dat je in het hele land een hoger risico loopt op een boete als je te snel rijdt, zowel op snelwegen als op lokale wegen. Maar lang niet alle politiezones werken aan die flitsmarathon mee. Politiezone MIDOW, voor Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke kondigt wél intensieve controles aan. Er zijn drie plaatsen in de zone uitgekozen waar ze snelheidsduivels willen betrappen. Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) heeft snelheidsconroles aangekondigd in Izegem: de Ardooisestraat, Rijksweg, Ambachtenstraat, Hondekensmolenstraat en Kortrijksestraat. Ook Politiezone Grensleie (Menen, Wervik, Ledegem) en Politiezone Regio Tielt kondigen op hun facebookpagina aan dat ze op snelheid gaan controleren. De vorige flitsmarathon in ons land zijn 35.443 pv's opgesteld voor overdreven snelheid. Voor de 14e keer houden de Federale Wegpolitie en de lokale politiediensten van het land een speedmarathon, of anders... Geplaatst door Belgian Federal Police op Dinsdag 20 april 2021