Vandaag actiedag tegen woninginbraken

Het is de zesde editie van de nationale actiedag tegen inbraak "1dagniet". Ook in onze provincie willen politiezones vandaag voor één dag geen enkele woninginbraak.

1 dag niet: met die actie wil de politie mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om hun woning, school of wijk beter te beveiligen. In nogal wat gemeenten gaat een preventie-adviseur langs bij mensen thuis, buurtinformatienetwerken en private partners willen sensibiliseren en er zijn politie-acties.

Niet toevallig nu

De campagne wordt georganiseerd in de aanloop naar de overgang naar het winteruur. De meeste inbraken worden namelijk tijdens de wintermaanden gepleegd, daarom is het volgens de organisatoren belangrijk om extra waakzaam te zijn tijdens deze maanden. Het is ook de nationale week tegen inbraken.