Vanavond start de paasvakantie

Vooral over de treinen naar zee is er al heel wat gediscussieerd. Gisteren heeft federaal minister voor mobiliteit en NMBS Gilkinet nog eens bevestigd dat de raamregeling overeind blijft. Het aantal reizigers op treinen naar zee wordt beperkt en mensen mogen enkel aan het venster zitten. Draagvlak Ordediensten, stewards en politie zullen het ook niet makkelijk hebben om de vele corona-veiligheidsmaatregelen blijvend af te dwingen. Veel mensen houden zich niet aan de afspraken en het draagvlak voor de algemene voorzichtigheid is laag. Dat de horeca ook nog dicht blijft, zorgt er ook voor dat de massa aan zee eigenlijk nergens op openbare plaatsen echt comfortabel terecht kan. Wie tijdens de paasvakantie naar zee wil, kan wel opnieuw rekenen op de druktebarometer op de website www.dekust.be. Die barometer brengteen overzicht van de actuele situatie in de badplaatsen en toont waar het rustig is. De website vermeldt ook interessante activiteiten aan zee. Kustburgemeestersoverleg Opvallend is dat er in West-Vlaanderen geen algemene mondmaskerplicht geldt op de zeedijk. Alle kustgemeenten hanteren hun eigen regels. Blankenberge voerde als enige ook een algemeen alcoholverbod op het openbaar domein in. Voorlopig vallen de weervoorspellingen voor het begin van de paasvakantie wel wat tegen. De temperaturen nemen vandaag bijvoorbeeld een flinke duik en het wordt ook bewolkt. De komende dagen is er ook wat regen voorspeld. Toch zijn er massaal veel logies geboekt aan zee en volk komt er sowieso. Zowel de vakantiewoningen als de campings en vakantieparken tellen veel reservaties. Enkel de hotels hebben minder hoge verwachtingen.