Vanaf vandaag raamregel op trein richting kust van kracht

Het overlegcomité nam deze beslissing om overvolle treinen richting zee te vermijden en zo de derde coronagolf af te vlakken. De nieuwe regel geldt op het volledige traject tijdens de paasvakantie en in het weekend van 24 en 25 april. Reizigers zullen vaak niet de trein kunnen nemen die ze van plan waren te nemen en zullen moeten wachten op de volgende trein. Bij grote drukte kunnen de wachttijden gevoelig oplopen.

Omgekeerde richting

Reis je richting de kust dan mag je enkel nog aan het raam plaatsnemen. Keer je van de kustgemeente met de trein terug naar huis, dan mag je wel zitten waar je wilt. Opvallend, maar dat komt omdat de terugkeer naar het binnenland veel gespreider in tijd zou verlopen. Het is ook zo dat mensen die huiswaarts keren zich veel sneller over treinen naar andere bestemmingen verspreiden, waardoor de drukte zich niet meer centraliseert op 1 trein. Wat de laatste dagen op de trein richting kust wel het geval was.

De regel geldt niet op de trein naar andere toeristische trekpleisters.

Lees ook: