Vanaf vandaag niet meer tot één uur op café

Zij zien hun avond met twee uur inkrimpen en dat stuit ook op onbegrip. Gisteravond was dus de laatste avond dat studenten in Kortrijk nog tot één uur wat vertier konden zoeken in een café. Het gevaar bestaat erin dat de studenten naar alternatieven gaan zoeken, zoals met hun vrienden een avondje doorzakken op kot zonder mondmasker en zonder de social distancing. "Mensen gaan toch bij mekaar samenhokken om het cafégebeuren te beleven," zegt Pieter De Praitere, uitbater van café Den Bras in Kortrijk. "Wij zijn nog maar eens de dupe. Er gaan mensen werk verliezen. En wie gaat dat oplossen? Dat vraag ik mij af."