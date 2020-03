Vanaf vanavond: Operatie Oeganda

We reisden mee in het spoor van de medische missie Together We’re Strong. De organisatie ontstond in de streek van Brugge, en trok met bijna 80 mensen naar het noorden van Oeganda. In anderhalve week hebben ze 10.000 mensen geholpen, die anders weinig tot geen hulp krijgen.



In de eerste aflevering trekt delegatieleider Jan Cordonnier naar de Paramount Chief. Een beleefdheidsbezoek aan het hoofd van verschillende stammen in noord-Oeganda. De organisatie heeft 77 mensen mee, vooral West-Vlamingen. De artsen, verplegers en andere paramedici hebben er tien dagen medische hulp verleend. (lees verder onder de video)