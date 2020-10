Haar oproep, via Focus en WTV, aan ouders en onderwijspersoneel om door te geven welke buslijnen er nog altijd overvol zitten, krijgt dus gehoor. Vandaag besliste Minister Peeters alvast om 35 buslijnen, vooral in de regio rond Brugge en Kortrijk en in de Westhoek, te versterken met extra bussen. En dat vanaf morgen. Er is eventueel nog ruimte om nog extra buslijnen te versterken.

Hier komen extra bussen

