Vanaf maandag snelheidscontroles op Kortrijkse ring

Sinds eind februari is er op de Kortrijkse ring (R8) een snelheidsbeperking van 90 km/u. Vroeger mocht je er 120 km/u rijden. De eerste bemande snelheidscontroles beginnen op 18 maart en lopen tot zondag 24 maart, meldt HLN.

De nieuwe maximumsnelheid ligt gevoelig bij vele automobilisten. “De R8 is echter bochtig en telt vele conflictpunten. Met het oog op de verkeersveiligheid is een snelheidsverlaging naar 90 km/u. een goede zaak”, zegt schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). “Daarom ook dat de Kortrijkse gemeenteraad vorig jaar hierover een motie stemde en aan de minister overmaakte. We zijn blij dat er hierop positief werd gereageerd”, zo vult voormalig gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) aan.

“De snelheidsbeperking zal niet alleen een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid, maar ook op de luchtkwaliteit”, zo besluit Axel Ronse.