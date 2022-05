Vanaf maandag opnieuw code groen in Vlaamse scholen

Vanaf maandag geldt opnieuw code groen in alle Vlaamse scholen. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experts beslist. Het is volgens Weyts wel nog nodig om in alle lokalen maximaal te ventileren en te verluchten op basis van CO2-metingen

De coronabesmettingen zijn in de brede samenleving, en ook bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden, sterk gedaald. Daarnaast deactiveerde het Overlegcomité intussen de coronabarometer. Daarom schakelen alle onderwijsniveaus, inclusief het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, vanaf maandag naar code groen.

Minister van onderwijs Ben Weyts is tevreden. "De voorbije twee jaren waren ook voor het onderwijs een periode van vallen en opstaan, maar directies, leerkrachten en andere personeelsleden hebben altijd het beste van zichzelf gegeven om onze scholen maximaal open te houden", benadrukt Weyts. "In vergelijking met andere landen zijn we daar goed in geslaagd. We hebben lessen getrokken uit de coronacrisis: we hebben ons enkele nieuwe gewoonten eigen gemaakt én er liggen goede draaiboeken klaar. Wanneer nodig kunnen we opnieuw maatregelen nemen om onze scholen te beschermen."

Code groen betekent onder meer dat drukte aan de schoolpoorten niet meer moet vermeden worden, dat afstand houden niet meer nodig is en het is ook niet meer nodig om zo veel mogelijk zaken buiten te laten plaatsvinden. Het is volgens Weyts wel nog nodig om in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer maximaal te ventileren en te verluchten op basis van CO2-metingen. Voorts is het nodig om de basishand- en hoesthygiëne toe te passen. "Wie ziek of besmet is, blijft best thuis", aldus Weyts.