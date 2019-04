Vanaf juli gratis uur parkeren in De Panne

De gemeente investeert in moderne, gebruiksvriendelijke parkeerautomaten en eenvoudige betaalapps- en systemen. Vanaf 1 juli kan je in het centrum van De Panne altijd 1 uur gratis parkeren. Zo kan je in de oranje zone kiezen voor een gratis ticket van 1 uur, of kiezen voor een ticket van maximaal 2 uren waarvan je 1 uur gratis krijgt. Concreet betaal je zo bijvoorbeeld in de Zeelaan voor 2 uren parkeren slechts € 1,50.

De groen zone wordt uitgebreid met een aantal straten, daar geldt het parkeertarief 1,50 euro per uur, maar men kan er ook een halve dag parkeren aan 4 euro en een hele aan 7 euro. Het gratis uur parkeren is daarin inbegrepen. En je kunt ook een ticket nemen voor meerdere dagen. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Bram Degrieck: “We zijn ervan overtuigd dat dit een bijzondere stimulans zal zijn voor de handel en wandel in De Panne. Koken kost uiteraard geld, vandaar het invoeren van een halve- of hele dagtarief in bijvoorbeeld de Dynastielaan. Een ticket van € 7 om op 100 meter van het strand een hele dag te parkeren zal geen enkele toerist afschrikken. Het inkorten van de periode waarin moet betaald worden in enkele zones waar rotatie minder van belang is, zal ook zorgen voor het ontlasten van de achterliggende buurten.” (lees verder onder de foto)

Personen met een handicap

Schepen van Parkeerbeleid Stéphane Buyens: “Van ons krijg je een uur gratis om zalig te shoppen! Door het gratis parkeren op te trekken tot 1 uur geven we onze inwoners en bezoekers méér tijd om onze handelszaken te bezoeken. Trouwens, dat eerste uur gratis is geldig over het ganse grondgebied. Belangrijk is ook dat we personen met een handicap niet langer laten betalen voor een plaatsje, zij kunnen tot twee uur gratis overal parkeren.”

De komende weken wordt de nieuwe aanpak van het betalend parkeerbeleid door het gemeentebestuur en Indigo Park Belgium samen uitgerold.