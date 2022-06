Vanaf half juli gedeeltelijk autovrije Steenstraat in Brugge

In Brugge is vanaf half juli een deel van de Steenstraat, de belangrijkste winkelstraat, autovrij.

Eerder besliste het Brugse stadsbestuur om op zaterdag en zondagnamiddag het commerciële centrum autoluw te maken tijdens de zomer.

De Steenstraat is tussen 15 juli en 31 augustus gedeeltelijk autovrij. Het straatgedeelte tussen de Sint-Salvatorskathedraal en de Markt is dagelijks tussen 13 en 18 uur volledig autovrij. Dat zijn de drukste momenten. Leveren, laden en lossen kan dan zonder problemen in de voormiddag gebeuren. De nieuwe maatregel betekent dat tijdens die uren ook de Markt verkeersvrij wordt.