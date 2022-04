Een grote uitdaging, want het gaat om meer dan 100 leerlingen extra. Er komen al zeker 6 OKAN-klassen bij. Dat zijn onthaalklassen om zo snel mogelijk Nederlands te leren.

In Nieuwpoort en Veurne hebben twee scholen al ervaring met OKAN-klassen. Vaak gaat het om Syrische vluchtelingen en jongeren uit asielcentra. De gemeentes weten ten vroegste woensdag of ze ondersteuning krijgen van de overheid. Maar voorlopig is daar nog onduidelijkheid over.