Vanaf 2024 huis-aan-huisophaling Groente-, fruit- en tuinafval in Oostende

Vanaf 2024 mogen huishoudens en bedrijven geen bioafval meer verzamelen in de restafvalzak. Daarom organiseert stad Oostende vanaf 1 januari 2024 een huis-aan-huisophaling van Gft-afval in zakken van 40 liter. De prijs per zak zal 0,50 euro bedragen en de ophaling gebeurt tweewekelijks.