Vanaf 18 mei nog geen bezoek mogelijk in WZC De Boarebreker

In woonzorgcentrum De Boarebreker zijn acht extra bewoners besmet met het coronavirus. Daarom werd beslist om een speciale covid-afdeling te openen waar de besmette bewoners apart verzorgd zullen worden. Om die reden is er vanaf 18 mei nog geen bezoek mogelijk in De Boarebreker.

In wzc A. Lacourt zal wel bezoek mogelijk zijn, maar met een aantal voorwaarden.

Vorige vrijdag testten twee bewoners in wzc de Boarebreker positief op het coronavirus. Uit voorzorg werd de afdeling Zeebries, waar zij verbleven, meteen geïsoleerd. De andere bewoners van de afdeling Zeebries werden de volgende dag opnieuw getest en acht van hen bleken ook besmet te zijn met het virus. In samenspraak met de coördinerend-raadgevend arts (CRA) werd daarom beslist om een aparte covid-afdeling te openen in De Boarebreker. Daar kunnen de bewoners die een positieve test aflegden apart verzorgd worden. Op die manier is er geen contact met de andere niet besmette bewoners.

De bewoners die in dezelfde afdeling verbleven, maar een negatieve test aflegden, verhuizen tijdelijk naar een andere afdeling van het woonzorgcentrum. Uit voorzorg verblijven zij daar nog minstens één week in kamerisolatie. De familieleden van alle bewoners van het woonzorgcentrum werden al persoonlijk op de hoogte gebracht van de situatie.

Bezoek in de stedelijke woonzorgcentra

De Vlaamse Overheid besliste dat woonzorgcentra vanaf maandag 18 mei opnieuw bezoek mogen ontvangen. In wzc A. Lacourt zal bezoek mogelijk zijn, maar onder strikte voorwaarden. Zo wordt maar één bezoeker per bewoner toegelaten in een speciaal daarvoor voorzien ruimte. Alle bezoekers zullen ook een mondmasker moeten dragen en mogen de twee weken voor het bezoek geen symptomen van het coronavirus hebben gehad. De familieleden van de bewoners werden door het woonzorgcentrum geïnformeerd over alle andere praktische regelingen.

Door de recente besmettingen in wzc De Boarebreker kan de bezoekregeling daar ten vroegste op 3 juni opgestart worden. Stad Oostende beseft dat dit voor de familieleden van de bewoners van de Boarebreker een lastige situatie is, maar wil de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats stellen. Skypen met bewoners uit de Boarebreker kan uiteraard wel nog. Over twee weken wordt de situatie herbekeken en zal beslist worden of bezoek vanaf 3 juni mogelijk is.

Bekijk ook: