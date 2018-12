Van zeewater drinkwater maken kan, maar...

Drinkwater halen uit de zee. Het lijkt een wild idee, maar volgens experts is het voorstel van gouverneur Carl Decaluwé niet onmogelijk.

Grootste uitdaging is de operatie economisch rendabel maken want zout uit zeewater zuiveren, kost veel energie en is bijgevolg bijzonder duur. Windmolens en zonnepanelen op zee kunnen eventueel een oplossing bieden. Toch zal het nog minstens vier jaar duren voor er een ontziltingsinstallatie komt aan onze kust.

Ook zal je er niet het volledige droogteprobleem mee oplossen. Daarvoor zijn de volumes voor beregening in de landbouw te groot. Patrick Meire (UAntwerpen): “Het is een utopie om te denken dat je hiermee de hele droogteproblematiek van de afgelopen twee jaar kunt oplossen. Ontzilting kan er wel voor zorgen dat je een toename hebt aan beschikbaar water. Bijvoorbeeld wanneer er aan de kust een tekort dreigt in de zomer door het massatoerisme.”

