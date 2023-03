Van Volcem trekt met stadslijst 'VOOR BRUGGE' naar de kiezer

Tijdens een vergadering van het lokale bestuur van de Brugse liberalen werd op vrijdagavond bekendgemaakt dat Mercedes Van Volcem de lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dit betekent dat vicevoorzitter Jasper Pillen plaatsneemt op de tweede plek op de lijst.

Onafhankelijke Bruggeling aantrekken

Opvallend genoeg doen ze dat niet onder de vlag van Open VLD. Van Volcem en Pillen trekken naar de kiezer met de stadslijst ‘VOOR BRUGGE’. Daarmee willen ze zich ten dienste stellen voor heel Brugge en alle Bruggelingen: van Zeebrugge tot Ver-Assebroek. “We willen met onze stad vooroplopen, het verschil maken voor zijn bewoners en bezoekers en bakens verzetten,” klinkt het ambitieus.

Van Volcem hoopt met de nieuwe naam onafhankelijke Bruggelingen aan te trekken. “Ook in Brugge voelen veel burgers zich niet thuis bij een traditionele partij. Met dit stadsproject kiezen we duidelijk VOOR BRUGGE, en gooien we de deuren wijd open voor iedereen die zich wil inzetten voor de stad. Dit is geen antipolitiek of een project tegen, maar een positief verhaal VOOR BRUGGE", verklaart Van Volcem.