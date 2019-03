Van Volcem krijgt derde plaats Vlaams Parlement

In Staden heeft Open VLD West-Vlaanderen vanmiddag de kieslijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen volledig voorgesteld. Dat deed de partij nadat er gisteren onenigheid was over de plaats van Mercedes Van Volcem.

De Brugse schepen Mercedes van Volcem krijgt dan toch de derde plaats op de Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement. De burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd, bood zijn derde plaats aan en schuift nu naar plaats vier.

"Dat lijkt misschien eigenaardig, maar we willen deze Brugse dame haar carrière niet ontzeggen", zegt Vanderjeugd. "Het was mijn eigen voorstel om die plaats aan te bieden. Dus niet op vraag van de partij, noch op vraag van Mercedes zelf."

Van 3 naar 4 zetels?

Open VLD heeft de ambitie om 4 zetels in het Vlaams parlement te behalen. Momenteel heeft de partij er nog 3, maar Franscesco Vanderjeugd wil nu naar eigen zeggen de strijd aangaan voor een vierde zetel.

Gisteren was er controverse over de plaats van Vlaams parlementslid en schepen in Brugge Mercedes Van Volcem. Zij kreeg van de partij een lijstduwersplaats voor de Kamer aangeboden, maar had gerekend op de tweede plaats. Die tweede plaats gaat naar wit konijn Kathleen Verhelst, die haar strepen verdiende in de ondernemerswereld.

