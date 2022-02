Van vlasvezel tot cello

Onderzoeker en instrumentenbouwer Tim Duerinck bouwde de afgelopen vijf maanden aan een cello in vlas voor museum Texture.

Zijn residentie in het Kortrijkse museum loopt eind februari af én dat betekent dat de cello zo goed als speelklaar is. De eerste klanken hoor je tijdens een vlascelloconcert in de Kroonzaal van Texture op vrijdagavond 11 maart. Het muziekinstrument wordt nadien toegevoegd aan de collectie van het museum.

Een cello in vlascomposiet bouw je niet zomaar

Een vlascello is niet zoals een houten instrument dat je stapsgewijs kan assembleren. Tim gebruikte voor het bouwen van deze vlascello een mal. Als iets niet goed was, moest hij volledig herbeginnen.

Vlas is door zijn sterkte en licht gewicht ideaal om tot composietmateriaal te verwerken. Een composietmateriaal bestaat uit verschillende componenten die zijn samengevoegd. Daardoor wordt het sterker of lichter dan traditionele materialen zoals hout, metaal of steen. De combinatie van natuurlijke vlasvezels en een verbindend hars leverde al tal van knappe composietproducten op.

Bijzonder is ook dat Tim voor dit project samenwerkt met textielontwerpster Esther Van Schuylenbergh. Zij onderzocht onder meer welke weefsels de vlascomposieten ‘stijver’ of visueel aantrekkelijker kunnen maken. Eco-Technilin stond hen bij met materiaaladvies. Weverijen Deltracon en Sofa Cover werkten de weefstalen uit.