Van Ranst krijgt taart in het gezicht

Viroloog Marc Van Ranst heeft een taart in het gezicht gekregen, net voor een lezing in Brugge.

Van Ranst post het bericht zelf op sociale media, met twee foto’s erbij. ‘Deze ochtend had ik vijf minuten vertraging voor een lezing in Brugge over pandemieën ter gelegenheid van Erfgoeddag omdat een “dappere strijder” een slagroomtaart in mijn gezicht deponeerde', schrijft Van Ranst. 'Gezicht afgeveegd en daarna mijn lezing gegeven. De rest van de taart was best lekker.'