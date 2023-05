Van Quickenborne: "Zijn doodsvonnis was haast getekend."

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, reageert op de vrijlating van Olivier Vandecasteele. "We moesten het zo doen met artikel 167," zegt hij. "Anders was het doodsvonnis van Olivier Vandecasteele getekend."

"Vandecasteele zou de doodstraf gekregen hebben"

Van Quickenborne verdedigt de keuze van de Belgische regering om een Iraanse terrorist vrij te laten voor ngo-medewerker Olivier Vandecasteele. "Er was maar één methode, er was maar één manier om hem vrij te krijgen, dat was deze operatie uitvoeren. Mochten we deze operatie niet hebben uitgevoerd, dan was waarschijnlijk het doodsvonnis van Olivier Vandecasteele getekend."

"We hadden ook berichten gekregen vanuit Iran dat er nog nieuwe beschuldigingen boven zijn hoofd hingen en dat daarop de doodstraf zou worden uitgesproken. Dus we hadden niet de tijd om nog langer te wachten en we wilden hem onmiddellijk kunnen vrij krijgen."

Recent nog twee Europeanen geëxecuteerd in Iran

Van Quickenborne legt uit de dat ruil niet gebeurd is op basis van de Irandeal, maar met artikel 167 uit de Grondwet: "Je moet ook weten dat er recent twee Europeanen geëxecuteerd zijn in Iran. We konden ons absoluut niet permitteren om dit nog maanden te laten aanslepen."

"Daarom hebben we gekozen voor een belangrijk artikel in de Grondwet, artikel 167, dat een hoeksteen is van onze buitenlandse betrekkingen en dat de regering de bevoegdheid geeft om in gevallen van imminente, ernstige, voortdurende dreiging te kunnen optreden. Wat hier is gebeurd. En zo hebben we Olivier nu onmiddellijk kunnen vrij krijgen."