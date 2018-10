Van Quickenborne voert coalitiegesprekken

De hele middag lang zal hij naar alle partijen luisteren om te zien welke coalitie mogelijk is. "Het is nog niet duidelijk of we vandaag nog witte rook mogen verwachten", aldus Van Quickenborne. Met 31,3 procent van de stemmen en bijna 10.000 voorkeurstemmen is Van Quickenborne aan zet in Kortrijk. Alles ligt nog open in Kortrijk, al moesten CD&V en N-VA wel inboeten, terwijl sp.a overeind bleef en Groen een mooie winst boekte en nu 9,9 procent van de Kortrijkzanen vertegenwoordigt. "We gaan onze tijd nemen en rustig spreken met iedereen. Het is nog niet duidelijk of we vanavond al de knoop zullen doorhakken", besluit Van Quickenborne.

