Van Quickenborne toont eigen beelden: 'Geen plasbeweging, er is een heksenjacht bezig'

De minister heeft het over een beschadigingsoperatie die vanuit de politievakbond zou komen. "Wat ik toon zijn beelden, privébeelden die ik vrijgeef van camera's die geplaatst zijn op mijn woning op vraag van de veiligheidsdiensten. Sommigen zouden een bepaald fragment kunnen interpreteren als een plasbeweging. Wat het precies was, dat weet ik niet goed meer. Maar zeggen dat je daaruit kan afleiden dat ik wist wat daar zes, zeven uur daarvoor is gebeurd, vind ik zeer verregaand en komt niet overeen met de waarheid. Want ik was net zoals heel velen totaal verrast van hetgeen er gebeurd is. "

Op een ander bewakingsbeeld is te zien dat de minister de deur van een politiecombi even opent en daarna weer sluit. Volgens de minister worden de beelden fout geïnterpreteerd door sommige journalisten. "Kijk, er is interpretatie geweest door de VRT gisteren, heel publiek, zeven minuten lang in het nieuws, primetime: minister in opspraak waarbij allerlei suggestieve interpretaties werden gedaan die niet stroken met de waarheid. Ik ben het slachtoffer nu van een heksenjacht die gevoerd wordt tegen mij."

Een heksenjacht die volgens Van Quickenborne uit de hoek van de politievakbond kan komen. "Ja dit heeft veel weg van een beschadigingsoperatie. Bepaalde mensen kunnen niet leven met het feit dat bepaalde mensen kunnen vertrekken aan 58 jaar, dat we dat uitdoven, kunnen daar niet mee leven. Men heeft eerst mijn voormalige voorzitter beschadigd door hem fysiek te intimideren. Egbert Lachaert. En nu probeert men mijn vel te hebben maar ik ben daar heel kalm onder, ik zal dat niet laten gebeuren."